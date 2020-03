Ferran Torres è il gioiellino che il Valencia ha messo in vetrina sul panorama europeo. La Juventus è una delle squadre che ha acceso i riflettori sul classe 2000 spagnolo dal futuro assicurato, sul quale però c'è anche l'interesse del Real Madrid. Secondo la stampa spagnola però tra le due società quella in vantaggio sarebbe la Juventus, con le Merengues leggermente più dietro per la corsa a questo gioiellino che ha già totalizzato 6 gol e 7 assist in 35 partite in questa stagione fino allo stop forzato a causa del coronavirus.