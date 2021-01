1









Secondo quanto riferito dalla Rai, la Juventus si sarebbe inserita nella corsa al forte attaccante della Turris Luca Pandolfi. L'idea sarebbe quella di rinforzare la formazione under 23, che ha visto partire Petrelli e non solo. A breve sarà ufficiale anche l'addio di Tongya, talento della che tanto bene ha fatto in Primavera, conquistandosi la squadra dei "grandi", che andrà a Marsiglia in cambio di Aké.