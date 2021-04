Lo scambio giusto, la contropartita giusta. La Juventus vuole arrivare a Moise Kean e può impostare la trattativa con l'Everton per riportarlo a Torino. Secondo la Gazzetta, il giovane attaccante, ancora in prestito al PSG, può essere venduto in uno scambio che garantisca un alto valore (e plusvalenza) per tutti i club. Quale? Per esempio quello con Merih Demiral, con 50 milioni di euro di valutazione. La Juventus in realtà vorrebbe mettere sul piatto uno tra Rabiot, Ramsey e Bernardeschi, ma ad Ancelotti piace il turco, insoddisfatto del suo minutaggio alla Juve.