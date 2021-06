La Juventus su Andrea Belotti. A rivelarlo è il presidente del Torino con il suo attacco: "Una cosa lunare, mai nella vita". Il capitano del Torino andrà in scadenza nel giugno 2022 ed è tra le alternative per completare il reparto avanzato. Non una prima scelta, sottolinea Tuttosport, ma un profilo interessante da inserire nella rosa dei goleador da valutare. Perché la Juventus ha altre priorità. Dzeko, Milik, Mauro Icardi, Gabriel Jesus e Dusan Vlahovic, tutti nel calderone per il casting attaccante.