Negli ambienti bianconeri si valutano due possibili piani per dare l’assalto a Zaniolo. Come scrive Tuttosport, le strade sono due: "finanziare il colpo attraverso qualche cessione o tentare la Roma con una contropartita, Moise Kean e soprattutto Weston McKennie. Lo statunitense, diventato sempre più centrale anche per Allegri a suon di prestazioni e gol, è molto apprezzato dalla proprietà americana della Roma. Weston è texano come i Friedkin ed è uno dei punti di forza della Nazionale Usa". Intriga parecchio.