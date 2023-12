La decisione di non rinnovare con la Juventus sembra ormai definitiva. Persi prospetta un futuro incerto, con l'opzione della Turchia pronta a entrare in gioco. Tuttavia, cresce anche la possibilità di un ritorno in Brasile, magari al Santos, club che lo ha lanciato e che ora cerca di risollevarsi dopo una storica e clamorosa retrocessione. Il giocatore potrebbe considerare un ritorno alle radici come un'opzione attraente, contribuendo alla ricostruzione di un club che ha avuto un ruolo significativo nella sua carriera. Il suo destino si annuncia come uno degli elementi interessanti nel mercato calcistico.