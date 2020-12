Un nuovo nome per l'attacco. Tra i giovani più apprezzati in casa Juventus c’è Sam Lammers dell’Atalanta, un profilo che i bianconeri ritengono perfetto, ma con un problema. Gli attaccanti Under 25, infatti, costano e la Juventus ha in programma una operazione low cost per completare un reparto composto da tre giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Lo scrive Tuttosport.