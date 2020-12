Non è un mistero che la Juventus stia cercando un attaccante da inserire in rosa che possa dare a Pirlo la possibilità di far rifiatare Morata e di sostituirlo quando indisponibile. Quello che sta cercando Paratici è una trattativa low cost e un calciatore che possa fare panchina senza creare problemi ma che, allo stesso tempo, sia affidabile quando chiamato in causa. In questi giorni sono diversi i profili ipotizzati e nell'edizione odierna di Tuttosport spunta un nome nuovo. Il calciatore che la Juventus starebbe monitorando è Sam Lammers, ventitreenne dell'Atalanta.