L'obiettivo della Juventus in questa sessione di calciomercato invernale è dare a Pirlo un'alternativa a Morata in attacco. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Germania, Max Bielefeld, la società bianconera sarebbe interessata all'attaccante dell'Hertha Berlino, ​Matheus Cunha: "L'Atletico Madrid ha fatto un'offerta per Matheu Cunha. Il calciatore è onorato ma per il momento non è la sua priorità. È concentrato a recuperare velocemente dal suo infortunio. C'è interesse anche da parte della Juventus e dell'Inter ma, per il momento, nessuna offerta".