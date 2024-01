Luchosegna al 86' e l'Uruguay si consacra campione del Mondo Under 20, sconfiggendo l'Italia guidata dal ct Carmine Nunziata e dalla stella Cesare Casadei nella finale. La partita, combattuta fino all'ultimo, ha attirato l'attenzione di tutti gli operatori di mercato, con gli osservatori della Juventus concentrati su giovani talenti uruguaiani. Durante l'estate, la Juventus ha acquisito Facundo Gonzalez dal Valencia, girandolo in prestito alla Sampdoria, e ha opzionato Alan Matturro, attualmente in crescita nel Genoa di Alberto Gilardino.Ora, laè pronta a lanciare un assalto per assicurarsi Lucho, l'eroe della finale mondiale, che ha brillato nelin patria. I contatti sono in corso, sempre più intensi, con richieste di informazioni già effettuate al club uruguaiano e all'entourage del giocatore. Il Liverpool Montevideo ha fissato un prezzo considerevole, considerando che l'80% del suo cartellino è stato acquisito per meno di 500mila euro alla fine del 2022; ora, la valutazione è cresciuta di circa 30 volte, con una richiesta iniziale di almeno. La Juventus dimostra un serio interesse nell'acquisizione di questo talentuoso attaccante classe 2003.