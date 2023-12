Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus sta valutando Tiagocome possibile rinforzo difensivo. L'Inter è interessata al difensore portoghese da un po' di tempo, con l'intenzione di assicurarselo a costo zero a giugno. Tuttavia, Djalò sembra dare la priorità ai nerazzurri, considerando il loro interesse duraturo nel tempo. Nel frattempo, il Lille sta esercitando pressioni per cederlo già a gennaio, cercando di ottenere un guadagno finanziario e evitare di perderlo a parametro zero in estate. La situazione rimane dinamica, con diverse squadre interessate alle sorti del talentuoso difensore.