Il colpo alla Dani Alves. Questo potrebbe essere Di Maria, che ripercorrerebbe la strada del brasiliano, arrivato a Torino a 33 anni e che in città ha lasciato il segno. Dopo aver deciso di non rinnovare col Barcellona - ricorda la Gazzetta - fu decisivo nella fase a eliminazione diretta della Champions (gol con Porto e Monaco) arrivando fino alla finale. Restò solo un anno, ma lasciò il segno, grazie a una qualità superiore. Anche Di Maria potrebbe accettare un’esperienza breve, la Juve potrebbe valutare un’offerta di un anno più opzione per il secondo. Un altro esempio? Carlos Tevez, che alla Juve andava a caccia dell'ultima esperienza prima di tornare in Argentina e tutti si ricordano come sia andata...