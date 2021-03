La Juventus esce dalla stagione in corso con una certezza. La rosa va assolutamente rivista, puntellata, rinforzata. Per questo, gli uomini di mercato bianconeri sono già al lavoro. Secondo quanto riporta calciomercato.com, i dirigenti della Vecchia Signora starebbero seguendo con molta attenzione la situazione di Moise Kean. L'attaccante - che quest'anno sembra essere esploso, forse definitivamente - si trova al PSG in prestito dall'Everton. Nell'accordo non è stato inserito un prezzo per il riscatto e per questo la sua permanenza in Francia non è per nulla scontata.