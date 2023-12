Il Chelsea si mostra disponibile ad ascoltare eventuali offerte per Conor Gallagher, e tra i club interessati spicca il Tottenham, già interessato al centrocampista durante la scorsa estate. Un elemento chiave in questa dinamica potrebbe essere Pierre-Emile, il centrocampista in uscita dal Tottenham, che potrebbe attirare l'attenzione del Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, lafigura tra le squadre che seguono con interesse il danese. L'idea di uno scambio con Gallagher non può essere esclusa, alimentando la speculazione su possibili movimenti di mercato che coinvolgono questi due talentuosi centrocampisti.