Una di quelle che sembrava essere la soluzione per sopperire alla partenza di Paulo Dybala, rischia di essiccarsi definitivamente, almeno per questa stagione. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, uscito dai radar bianconeri per far spazio ad Angel Di Maria ma che, non è mai stato del tutto dimenticato dai dirigenti della Continassa. Sarà solo questione di tempo però, perché stando a quanto riportato da Sportmediaset, l’ex Inter è sempre più vicino alla riconferma nella Capitale, escludendo di fatto anche il Milan dalla lotta al giocatore che, ritiene troppo elevata la richiesta di 60 milioni da parte dei giallorossi.