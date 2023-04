Lacontinua a corteggiare il centrocampista serbo dellaSergej Milinkovic-Savic. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com i bianconeri proveranno l'assalto del giocatore solo nel caso in cui dovessero esserci le condizioni economiche ideali. La Lazio, molto probabilmente, cederà Milinkovic a fine stagione per via della scadenza di contratto nel giugno del 2024, ma sarebbe più propensa a cederne il cartellino in Premier League, anche per guadagnare di più.