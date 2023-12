L'Inter si impegna seriamente nell'acquisizione a parametro zero di Piotr, centrocampista polacco considerato il colpo più significativo per il futuro della squadra. I dirigenti nerazzurri intendono procedere con cautela nei contatti con l'agente del giocatore per evitare sorprese e assicurarsi una trattativa senza intoppi. L'operazione è già stata pianificata con un impatto finanziario di circa 40 milioni di euro, comprendenti commissioni e stipendio lordo per un contratto di 5 anni, il tutto promesso al talentuoso centrocampista. La, in quanto obiettivo di mercato, potrebbe ancora provare l'affondo anche se, secondo calciomercato.com, i nerazzurri sono in vantaggio.