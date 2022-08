Nelle ultime settimane si era fatto strada a Torino un clamoroso ritorno di Miralem, il bosniaco ha fatto ritorno aldopo il prestito in Turchia al Besiktas. Stando a quanto riporta AS però il giocatore avrebbe convinto, dopo che l'ha testato nelle amichevoli estive, e ora non sarebbe più sul mercato. Per lui una permanenza in blaugrana.