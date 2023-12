Juve ed Inter come spesso è accaduto negli ultimi anni, potrebbero contendersi un nuovo giocatore che arriverebbe a parametro zero. Si tratta in questo caso di Tomas Soucek, centrocampista del West Ham in scadenza a giugno 2024. Il club inglese ha la possibilità di attivare la clausola di rinnovo automatico di un anno ma ancora non ha deciso se esercitare questa opzione. Il futuro del centrocampista rimane quindi incerto, con i due club italiani alla finestra per capire come si evolverà la situazione. Lo riporta calciomercato.com.