La Fiorentina sta monitorando da vicino gli sviluppi sul futuro di Youssef Maleh, centrocampista classe '98 in scadenza di contratto con il Venezia. Nazionale Under 21, è stato escluso nelle ultime quattro giornate e negli ultimi giorni ha fatto un sondaggio anche la Juventus. Se non dovesse rinnovare, tra un mese sarà libero di trovare un accordo con un altro club per la prossima stagione. E ad oggi la Fiorentina è la squadra più interessata. Lo riporta cm.com.