Non tramonta il nome di Giacomo Raspadori per l'attacco della Juventus. Nonostante le recenti dichiarazioni di Giovanni Carnevali la Juve ci vuole ancora provare. Stando a quanto riporta Calciomercato.com il nome di Raspadori sarebbe la prima scelta soltanto qualora dovesse partire Moise Kean. Il futuro dell'ex Paris Saint Germain infatti è ancora in dubbio.