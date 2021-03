La Juve continua la sua rivoluzione. Tra i nomi pronti per l'addio c'è anche Alex Sandro, dopo sei stagioni con alti e bassi. Chi sarà il suo erede? Come scrive Tuttosport: "Tra le idee del club bianconero c’è quella di affidare la fascia - lavorando bene sul ragazzino - a un talento vero come Nuno Mendes, 18 anni, pezzo forte della scuderia di Jorge Mendes che non casualmente non si stupisce se il portoghese è associato a top club di Premier come Liverpool e Manchester United".