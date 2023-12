Con soli 12 minuti trascorsi in campo in Serie A, Deanha avvertito la necessità di un maggiore spazio per il suo sviluppo. Pertanto, diversi club hanno focalizzato l'attenzione sul giovane olandese, avviando i contatti con la Juventus per un possibile prestito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ben 8 squadre, tra cui Frosinone, Sassuolo, Salernitana, Empoli, Granada, Young Boys e Newcastle, sono interessate al centrale classe 2005. Come anticipato precedentemente, il Frosinone sembrava essere in pole position, e ulteriori contatti con la Juventus hanno consolidato questa posizione. Si prevede una discussione più approfondita durante Frosinone-Juventus di sabato, per definire gli ultimi dettagli. L'ufficializzazione del trasferimento in prestito di Huijsen al Frosinone si attende con l'apertura ufficiale del mercato.