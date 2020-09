1









Atto secondo. Dopo lo scambio che ha coinvolto Arthur e Pjanic, Juventus e Barcellona lavorano per impostare nuovi affari. E un'indiscrezione dalla Spagna smuove la questione, intrigando un po' tutte le parti in causa. Ousmane Dembele per Douglas Costa, questa l'idea. Stesso ruolo, stesse potenzialità. Talenti inespressi che per un motivo o per l'altro, ambientamento o infortuni, non hanno espresso a pieno il proprio potenziale e sono pronti a cambiare aria, a patto di trovare una soluzione soddisfacente. Lo riporta Tuttosport.