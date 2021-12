Il rendimento offensivo della prima metà di campionato non ha soddisfatto Massimiliano Allegri. Dopo 19 partite infatti, i capocannonieri della Juventus in campionato – Dybala e Morata – hanno al loro attivo solo 5 reti e il tecnico bianconero, come riporta Agipronews, spera nel mercato invernale per portare a casa il rinforzo giusto per proseguire la rincorsa alla zona Champions. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint il profilo più vicino al club bianconero è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, in quota a 4, seguito dalla coppia formata da Mauro Icardi e Anthony Martial proposta a 5. Più attardati Pierre-Emerick Aubameyang e Luis Muriel, entrambi offerti a 9, mentre tra gli outsider spunta Edinson Cavani, ormai in uscita dal Manchester United nonostante il gol siglato a Newcastle: l’arrivo dell’uruguaiano a Torino vale 16 volte la posta.