Il futuro di Jadonsembra delinearsi ed essere nuovamente in Germania, con l'atteso ritorno al Borussia Dortmund. Secondo quanto riferito dalla Bild, l'attaccante inglese si separerà dal Manchester United nel mercato di gennaio per rinnovare la sua affiliazione al precedente club. La trattativa tra le due squadre sta procedendo e si prevede che si concluderà attraverso un trasferimento in prestito oneroso. Il ritorno di Sancho al Borussia Dortmund potrebbe rivelarsi un capitolo significativo per il talentuoso giocatore e per il club stesso, mentre la, che lo aveva seguito nelle passate settimane, ha alla fine deciso di non affondare il colpo.