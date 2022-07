Una nuova squadra bussa alla porta della Juventus. Mentre si affievoliscono le piste legate ai prestiti di Rugani e Cambiaso, sempre secondo la Gazzetta dello Sport nasce un interesse del Bologna per il centrocampista ex Genoa, Rovella, in prestito dalla Juve. Il classe 2001 ha iniziato ad allenarsi con i bianconeri, ma potrebbe presto partire per una nuova avventura.