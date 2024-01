Possibile ritorno di fiamma per la. Stando a quanto riportato dagli austriaci del Salzburger Nachrichten, i bianconeri sono tornati a seguire da vicino Strahinja, difensore centrale classe 2002 dele della Nazionale serba, che era già indicato come un obiettivo qualche tempo fa. Su di lui c'è anche la, ma per ingaggiarlo servirà uno sforzo non indifferente: il suo club di appartenenza, infatti, chiede per lui almeno 25 milioni di euro. Se ne saprà eventualmente di più nei prossimi giorni, quando il calciomercato entrerà nel vivo.