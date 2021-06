Gigi Buffon è andato via, Wojciech Szczesny è rimasto, così come Carlo Pinsoglio. Il portiere della Juventus, cresciuto nel settore giovanile bianconero, ha firmato il rinnovo di un'ulteriore stagione con la Vecchia Signora, andando in scadenza nel 2022. Uomo spogliatoio bianconero è pronto a un altro anno con la Juve.