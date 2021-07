Pauloe un inizio agosto infuocato. In attesa di incontrare la dirigenza della Juventus per riaprire la trattativa sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 - con l'agente Jorge Antun che è atterrato in Italia sabato scorso e sta osservando i 10 giorni di quarantena - la Joya lavora per tornare pienamente in gruppo. Con Federico Cherubini si sono sentiti al telefono nei giorni scorsi e si sono dati appuntamento nella seconda metà della prossima settimana: secondo la Gazzetta dello Sport,