Tira e molla. Prosegue a singhiozzo la trattativa tra la, in scadenza di contratto a fine stagione. Dopo l'incontro saltato lo scorso 27 agosto, gli agenti dell'attaccante argentino sono ancora in attesa di una chiamata dai dirigenti bianconeri. Le parti dovrebbero riaggiornarsi a metà settimana: forse già martedì, ma più probabilmente mercoledì. Ma c'è un po' di fastidio/insofferenza nell'entourage del calciatore, anche perché la Juve non alza l'offerta da 7 milioni di euro netti all'anno. Come soluzione si ipotizza un contratto quinquennale con ingaggio a salire gradualmente: non è escluso che, quantomeno nella bozza, possa giungere entro la prossima trasferta di campionato a Napoli.