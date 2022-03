La questione Paulo Dybala era troppo importante per non essere trattata prima di tutte le altre, ma le trattative di rinnovo in casa Juve non sono finite. Al 30 giugno scadranno anche i contratti di Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Mattia Perin. La situazione più incerta è quella legata a Bernardeschi. Nessun incontro ancora è in programma, i contatti tra la società e il suo agente Federico Pastorello proseguono, prima di valutare concretamente il mercato si attende la mossa definitiva della Juve a cui viene comunque data la priorità. C'è poi Cuadrado, molto più vicino al rinnovo, ma va trovata una nuova quadra con la Juve, che non eserciterà l'opzione per il prolungamento di una stagione alle attuali condizioni economiche (5 milioni): sul piatto un anno in più di contratto con stipendio ridotto a 3,5-4 milioni bonus inclusi. Lo riporta il Corriere dello Sport.