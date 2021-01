Il ds della Juve Fabio Paratici non si ferma e ha formulato un'offerta da 7,5 milioni per avere anche Bryan Reynolds dal Dallas, accordo possibile. Intanto, spiega Goal, entrò la metà della prossima settimana dovrebbero arrivare le firme. Un percorso tracciato, in cui restano da capire solo i dettagli formali, quali per esempio il possibile prestito con obbligo di riscatto del Benevento, che farà l'affare in sinergia con i bianconeri.