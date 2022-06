In casa Juve le attenzioni sono inevitabilmente rivolte alle situazioni legate ai possibili arrivi di Angel Di Maria e di Paul Pogba, per i quali però bisognerebbe limare ancora alcuni dettagli. Per quanto riguarda il centrocampista del Manchester non dovrebbero esserci più dubbi, al contrario invece della situazione legata al Fideo, ritornato prepotentemente di moda nelle prime ore di oggi. Ma questi non sono gli unici due obiettivi di Madama, perché ci sono anche altre operazioni da mettere in piedi. Resta caldo l’asse Udine-Torino, con il nome di Destiny Udogie che resta sempre al centro del mirino, soprattutto nel caso in cui Alex Sandro dovesse partire.