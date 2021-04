Se Andrea Agnelli dovesse restare nel ruolo di presidente della Juventus il percorso sportivo del club bianconero cambierà. Il futuro di Andrea Pirlo è ancora in bilico e secondo i rumors di radio mercato il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri non sarebbe sgradito al numero uno bianconero. Il rendimento in questo finale di stagione è fondamentale per capire il futuro del tecnico attuale, che però non sta convincendo.