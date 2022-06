Fra i vari obiettivi di mercato, nella lista dei dirigenti bianconeri ci sono finiti sicuramente anche i nomi di due conoscenze del nostro campionato. Si tratta dei due giocatori di proprietà dell'Udinese, Destiny Udogie e Molina, che potrebbero raccogliere i vuoti lasciati con ordine da Alex Sandro e Giorgio Chiellini. Per quest'ultimo è ormai certo da mesi il suo divorzio da Madama, diversa invece la situazione del brasiliano che, sta ancora valutando cosa fare del suo futuro. Proprio per questo, i due gioiellini del club friulano restano in orbita, con la Vecchia Signora che osserva molto attentamente la situazione per poi affondare il colpo quando e se ci sarà l'opportunità.