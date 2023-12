, 28 anni, ha prolungato il suo contratto con la Juventus per una sola stagione. Nonostante le sue eccellenti prestazioni in Italia, che hanno avviato colloqui per il rinnovo, al momento non c'è nulla di concreto, come dichiarato dalla sua agente madre. Tuttavia, potrebbe valutare un cambiamento di scenario se dovesse presentarsi un'opportunità simile a quella del Barça. Nel 2019, Rabiot era stato precedentemente nel mirino blaugrana quando era svincolato dal PSG, ma preferì l'offerta economica più vantaggiosa della Juve.Una sua partenza in inverno sembra complessa, principalmente a causa dell'ingente stipendio e della ridotta probabilità che la Juventus gli conceda la libertà senza richiedere un adeguato compenso, nonostante il breve periodo residuo nel suo contratto. L'iniziativa di forzare l'uscita dovrebbe provenire direttamente dal giocatore, anche se attualmente gode di una posizione stabile nella Juventus, dopo un inizio tumultuoso al PSG, dove fu persino escluso dalla squadra per aver rifiutato il rinnovo contrattuale.