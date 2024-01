Nonostante il mercato di gennaio sia ancora aperto e lo sarà per altre due settimane, la Juventus pensa anche al futuro e alla prossima stagione. In particolare, come riferisce Tuttosport, la dirigenza bianconera sta pensando a chi potrà rinforzare il centrocampo a partire dall'estate. Nella lista ci sono due obiettivi primari come Samardzic (che potrebbe arrivare già a gennaio), e Koopmeiners. Non solo piste "italiane", tra gli obiettivi del club ci sono anche profili che vengono dall'estero. In particolare, occhi su Koné, giovane del Borussia Monchegladbach e su Saul, centrocampista dell'Atletico Madrid.