Teunpotrebbe diventare un ambito obiettivo di mercato per diversi club nella prossima estate. Attualmente centrocampista dell'Atalanta, il giocatore non è in vendita e la società nerazzurra ha chiaramente comunicato a tutte le squadre interessate di non essere disponibile a trattare. Tuttavia, considerando una proposta convincente, potrebbe aprirsi a trattative in futuro. Valutato inizialmente 14 milioni di euro all'acquisto dall'AZ Alkmaar, il suo valore attuale è stimato non meno di, cifra che potrebbe essere la base per iniziare un dialogo.Laè il club più interessato a, che ha un contratto con l'Atalanta fino a giugno 2027. In passato, il Napoli aveva mostrato interesse nel centrocampista olandese, ma ha successivamente fatto altre scelte. Tuttavia, non è escluso che il Napoli possa tornare all'attenzione. A livello internazionale, Jurgen Klopp del Liverpool apprezza molto Koopmeiners, anche se finora il Liverpool non ha presentato alcuna offerta all'Atalanta. Se altri club, sia in Italia che all'estero, dovessero manifestare interesse, potrebbe scatenarsi un'asta per l'acquisizione di Koopmeiners.