Le cifre che vi abbiamo raccontato in queste ore portano a un affare da chiudere intorno ai 10 milioni di euro complessivi, di cui 2 milioni di euro di prestito e 8 per il diritto di riscatto. Mentre l'attaccante dovrebbe percepire 3,5 milioni di euro netti a stagione. Dettagli che, se confermati, porterebbero ai seguenti costi per il club e impatto a bilancio: come scrive Calcio&Finanza, "per la stagione 2022/23 la Juventus metterebbe a referto un costo di 2 milioni di euro per il prestito, al quale aggiungere la cifra dell’ingaggio.