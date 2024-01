Lacontinua a seguire da vicino Andrea, il cui percorso è stato monitorato fin dai tempi delle giovanili dell'Atalanta. Allora, Colpani scelse di passare alla Serie B con il Trapani anziché trasferirsi a Torino, preservando così il suo percorso di crescita. Il talentuoso classe 1999, attualmente in maglia Monza, ha attirato l'attenzione dei bianconeri per la sua abilità nel gestire entrambe le fasi della mediana. Questo interesse potrebbe evolvere in una concreta trattativa, poiché la Juventus valuta Colpani come un possibile obiettivo per rinforzare la propria squadra.