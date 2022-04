La Juventus potrebbe lanciare un'offerta per il centrocampista del Chelsea Jorginho per rafforzare la propria mediana per la prossima stagione. Lo riporta Tuttosport, che spiega come il giocatore sia il preferito per il ruolo di regista, per cui la Juve potrebbe sfruttare il contratto in scadenza nel 2023 e la voglia di tornare in Italia.