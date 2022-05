Come raccontato da calciomercato.com, la Juve sta concretamente provando a ingaggiare - per la seconda volta a parametro zero - Paul Pogba. Una trattativa avviata, in cui però - riporta Goal - c'è ancora distanza tra la proposta dei bianconeri (7,5 milioni più bonus) e la richiesta del giocatore, che è di 11 milioni di euro.