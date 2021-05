Un clamoroso ritorno, un'idea pazzesca. Come riporta Radio Catalunya, la Juve sta pensando al ritorno di Miralem Pjanic. Un'indiscrezione che ha davvero del clamoroso e racconta del club bianconero in contatto con il Barcellona per riportare Mire a Torino. Direzione opposta la prenderebbe Rodrigo Bentancur. Un colpo ancor più facile con Allegri in panchina.