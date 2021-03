A tutta sul centrocampo. Il settore più in difficoltà è proprio quello centrale, con la Juve che dovrà investire su qualche talento e muoversi per assicurarselo. C'è un nome in cima alla lista: Manuel Locatelli. Come riporta la Gazzetta, "quando si parla di centrocampisti per la Juve, il primo nome in lista è quasi sempre Manuel Locatelli. Sulla carta, perfetto per la Juve: piace a Pirlo, gioca in due ruoli, sta crescendo molto e può rinforzare il gruppo italiano. Il problema è trovare un accordo economico con il Sassuolo, anche se il mercato di gennaio l’ha detto chiaro: se la Juve può prenderlo a titolo definitivo, l’affare si fa (magari con Fagioli o Frabotta nell’operazione)".