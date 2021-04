Florentino Perez anche sul mercato. Il presidente del Real Madrid parla a Cadena Ser, dicendo la sua su CR7: "Le voci sul ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid sono solo voci del suo entourage. Non c’è niente. Zidane? Non riesco a immaginare il Real Madrid senza Zidane la prossima stagione. Voi giornalisti siete molto noiosi, gli chiedete sempre la stessa cosa. Zidane ha un contratto, è una leggenda. Alcuni se ne andranno e se se ne andranno se ne andranno come delle leggende. Non si alzerà un giorno e lo avranno licenziato".