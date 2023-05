Stando a TMW, c'èin cima alla lista degli obiettivi dellaper la fascia destra, che per la prossima stagione necessita di rinforzi immediati. Per convincere laa cederlo servono almeno 30-35 milioni di euro, ma per i bianconeri si tratterebbe sicuramente di un investimento considerando sia la giovane età sia l'ingaggio ridotto del giocatore brasiliano, che attualmente guadagna circa 1.5 milioni di euro. Le perplessità riguardano piuttosto i rapporti tesi con il patron del club viola Rocco, che certamente non agevolerebbero i bianconeri in un'eventuale trattativa.