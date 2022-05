C'è molta distanza tra la Juventus e l'Atletico Madrid per Alvaro Morata. Come riferisce La Gazzetta dello Sport l'Atletico non sarebbe disposto a scendere sotto ai 26/27 milioni di euro per la cessione definitiva. La Juventus invece ne metterebbe sul piatto 15. Lo spagnolo non rientra nei piani di Simeone che potrebbe inserirlo nella trattativa con il Barcellona per Griezmann.