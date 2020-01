La corsa per arrivare ad Emre Can sta entrando nel vivo, nell'ultima settimana del mercato di riparazione. Venerdì si chiudono le trattative e così, la Juventus, aspetta l'affondo di una delle tante pretendenti. Borussia Dortmund ed Everton, ma anche Tottenham, Arsenal e Manchester United: tante, ma non il Bayern Monaco. Come riporta il tedesco Bild, la squadra bavarese si è tirata indietro nella corsa al centrocampista della Juve.