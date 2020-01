Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe ancora tenendo aperti i contatti con il Barcellona per arrivare a Ivan Rakitic. Sul piatto però, non dovrebbe esserci Federico Bernardeschi, ma Emre Can: il centrocampista tedesco, arrivato la scorsa estate a parametro dal Liverpool, ha trovato poco spazio nella Juventus di Sarri e a breve potrebbe lasciare Torino. Su di lui, anche Everton e Borussia Dortmund.